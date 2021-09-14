На початку 2021 року Зеленський озвучив необхідність проведення аудиту всіх тарифів, недвозначно натякаючи на наявність в них великої корупційної складової. Однак голова Міністерства розвитку громад та територій (Мінрегіон) Олексій Чернишов провалив завдання, пише «Gazeta.ua».

«У Мінрегіоні ще в лютому пообіцяли створити в країні спеціальну інспекцію, яка б займалася контролем тарифів. Але, як відомо, такий орган так і не був створений», — йдеться в статті в коментарі до заяви міністра про готовність інфраструктури до опалювального сезону.

Автор матеріалу аргументує свій висновок тим, що «якщо неплатежі за компослуги будуть наростати (а це неминуче при підвищенні цін на послуги на 30−70%, як прогнозують профільні асоціації), то комунальним підприємствам просто нема за що надаватиме такі послуги. Тобто ні про які підтримувальні, капітальні ремонти, закупівлю нового обладнання, усунення аварій або ж підвищення зарплати співробітникам мови взагалі не буде».

За даними видання, в Мінрегіоні розглядають наступний «спосіб» утримати тарифи: перекласти компенсацію різниці між ринковими та «правильними» цінами на місцеву владу.

За розрахунками Асоціації міст України, таке рішення обійдеться регіонам не менше ніж у 25 млрд грн, а гроші на компенсацію тарифів з місцевих бюджетів залишать регіони без нових доріг, шкіл, лікарень, закупівель громадського транспорту.

За даними Газета.ua, під питанням й програма підвищення енергоефективності. Згідно з даними Фонду енергоефективності, на 31 серпня обсяг затверджених для ОСББ програм склав 213 млн грн при потребі українського житлового фонду в енергомодернізації на суму понад 5 млрд доларів.

Газета.ua вважає, що міністр у питаннях модернізації зосередився лише на заявах про потребу встановити теплолічильники в ЖК і квартирах. Видання пов'язує пасивність міністра в ініціюванні та проведенні будь-яких реформ у сфері ЖКГ з його можливою відставкою ще до того, як скандальний зрив опалювального сезону стане топовою темою.

«У ЗМІ вже писали про те, що Олексій Чернишов шукає варіанти, як покинути своє крісло протягом найближчого місяця, щоб не брати участь в апокаліпсисі під назвою „опалювальний сезон і нові тарифи на комунальні послуги“. Однак найгірше в цій ситуації те, що в підсумку за неї заплатить населення холодними батареями та десятками тисяч гривень в платіжках», — вважає Газета.ua.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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