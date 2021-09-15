У США до України є конкретний перелік вимог, які озвучив ще в липні держсекретар США Ентоні Блінкен, проте під час свого першого візиту до США президент Зеленський озвучував незрозумілий План трансформації України, про який всередині України ніхто не говорив. На цьому в розмові з «ФАКТАМИ» наголосив політолог Євген Магда.

Він зазначив, що в Україні зроблено надто мало з того, що було озвучено Блінкеном — і це стосується і боротьби з корупцією, і антикорупційної інфраструктури, і судової реформи, і реформи корпоративного управління, а Зеленський отримав можливість побувати в Сполучених Штатах завдяки російській грі м’язами на наших кордонах навесні цього року.

«Але далеко не факт, що його там будуть приймати вчергове й вчергове. Цей візит може стати першим і останнім. І коли Зеленський озвучував за океаном якийсь План трансформації України, який взагалі невідомо звідки взявся (всередині України про нього ніхто не говорив), це свідчить про те, що він загубився в системі координат, як на мене», — наголосив Магда.

На його думку, влаштована українським лідером у Вашингтоні пропозиція інвестицій у форматі стендап-шоу виглядала ганебно.

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