На Миколаївщині за програмою Зеленського стартував капремонт 2 важливих мостів

У Миколаївській області розпочали капремонт двох важливих для регіону мостів — у селі Ракове на трасі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв та у селищі Веселинове на трасі Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Роботи проводять згідно з міжнародними стандартами в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє пресслужба «Укравтодору» у Миколаївській області.

Капітальний ремонт споруд триватиме впродовж усієї осені. Відновити проїзд планують у кінці цього року.

Наразі на об’єктах робочі підрядної організації ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» облаштовують тимчасові об’їзні дороги та розбирають існуючі мостові конструкції.



«Для зручності та комфорту водіїв тимчасові об’їзди влаштовано паралельно з основним проїздом та облаштовано необхідними дорожніми знаками і схемами, що були попередньо погоджені з поліцією», — йдеться у повідомленні служби.

Обидві штучні споруди побудували в 50-ті роки минулого сторіччя. Відтоді реконструкція відбувалася лише на мосту у селищі Веселинове у 1990-му році.

Найближчим часом у Миколаївській області планують також розпочати капітальний ремонт мосту у Березнегуватому на 62-му кілометрі автодороги Р-81 Казанка — Снігурівка — Антонівка — /Р-47/. Загалом у рамках президентської програми «Велике будівництво» цьогоріч планують капітальний ремонт 5 мостів з підходами на автошляхах Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах програми «Велике будівництво» цьогоріч планується будівництво та оновлення 245 мостів по всій Україні.

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