Глава Офісу президента Андрій Єрмак має великий вплив на Володимира Злеленского. Таку думку висловив в інтерв'ю «ФАКТАМ» відомий український політолог Євген Магда.

«Насправді дует „продюсер Єрмак — актор Зеленський“ серед усього іншого неконституційний та незаконний. За нього теж може настати не тільки політична, а і юридична відповідальність. Фортуна Зеленському посміхнулася тому, що у нього на сьогоднішній момент численно найменша опозиція. Але ця ситуація може дуже швидко змінитися, якщо наші „багаті й знамениті“ перестануть ігнорувати на своїх телеканалах усі проколи Зеленського», — впевнений Магда.

Він вважає, що не має значення, які міністри будуть у Кабміні, та хто працює в ОП, так як це структури Зеленського.

«Офіс повинен забезпечувати діяльність президента, а не перетворюватися в альтернативний центр управління країною», — підкреслив Магда.

Нагадаємо, політолог вважає, що Зеленський навчився уникати гострих питань.

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