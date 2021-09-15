Депутат ОПЗЖ заявив про загрозу тоталітаризму в Україні

Уряд намагається перетворити Україну на тоталітарну державу, позбавляючи свободи слова ЗМІ. Таку думку озвучив голова Миколаївського обласного осередку партії ОПЗЖ, депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний під час протестного мітингу опозиції.

На думку депутата, уряд має одну офіційну ідеологію — «правильну», а решта оголошуються незаконними.

«А знаєте, що таке тоталітарна держава? Це держава, де тільки одна офіційна ідеологія, одна правильна позиція. Сьогоднішній режим намагається вибудувати тоталітарну державу, закриваючи нам роти, заповнюючи наші голови всяким сміттям. Вони намагаються закрити засоби масової інформації, щоб ми не знали, що відбувається насправді», — заявив депутат.

За словами Невінчанного, попри переслідування опозиції, рейтинг партії ОПЗЖ зростає.

«Вони намагаються прибрати нашого лідера Віктора Медведчука, щоб він не говорив, яка ситуація в Україні насправді. Вони думали, що це дозволить розпорошити нашу опозицію, нашу силу. Але ми сьогодні тут. Щоб вони бачили, чули та знали… Втомилися вірити в замовні Зе-рейтинги. Сім'ї виїжджають за кордон, щоб якось вижити, розпродають землю, медицина дістається тільки обраним і багатим… Їхній таймер цокає у зворотному напрямку. Цьому режиму залишилося недовго…» — вважає нардеп.

Як передає «112.ua», українці вийшли до Верховної Ради на підтримку ОПЗЖ, яка звернулася до влади з вимогою припинити тиск на опозицію та переслідування Віктора Медведчука, а також виконати Мінські домовленості.

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