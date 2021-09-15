Петру Порошенку пророкують «кінець політичної кар'єри» через позов проти Дмитра Гордона

П'ятий президент України Петро Порошенко, якого облили зеленкою на День Незалежності, може піти з політичної сцени України через судовий розгляд із засновником інтернет-видання «Гордон» Дмитром Гордоном. Про це сам журналіст заявив в етері телеканалу «Україна 24».

Гордон зазначив, що кінець політичної кар'єри п'ятого президента настане, оскільки в суді з'ясується, чи є Петро Порошенко агентом російських спецслужб.

Журналіст зазначив, що суд буде відкритим. Сайт «Гордон» буде вести прямі трансляції суду, відеотрансляції. Новини із залу суду будуть висвітлюватися у ЗМІ.

«Звичайно, це буде кінець кар'єри Петра Олексійовича. Кінець повністю політичної кар'єри Петра Олексійовича Порошенка. І приємно, що я до цього докладу руку», — сказав Гордон.

За словами журналіста, з його боку у суді будуть давати свідчення про «змову української влади» з президентом РФ Володимиром Путіним. Свідчити нібито будуть «топові люди, представники вищої ланки спецслужб».

Крім того, Гордон підкреслив, що попросить суд направити спеціальний запит у Федеральну службу безпеки РФ, в якому попросить дати відповідь: чи був Петро Олексійович Порошенко агентом КДБ СРСР.

Журналіст вважає, що в біографії п'ятого президента України є факти, які побічно можуть про це свідчити. Він вважає, що досить вдала кар'єра Петра Порошенка, який навчався у Київському інституті міжнародних відносин (КІМВ), попри тюремне ув'язнення його батька, викликає масу питань. Гордон також нагадав, що в радянські роки у Київському інституті міжнародних практично всіх студентів вербував КДБ.

Гордон також додав, що в ЗМІ з'явилася копія листа Петра Порошенка від 2007 року на ім'я голови ФСБ Росії, де він давав зобов'язання не працювати проти Російської Федерації.

«Ця публікація в ЗМІ не повинна була пройти повз СБУ, вона повинна була дати правову оцінку цьому», — переконаний журналіст.

Журналіст також згадав Липецьку кондитерську фабрику Порошенка, яка під час війни з Росією платила податки у бюджет країни-загарбника. А сам п'ятий президент нібито отримував мільйонні прибутки від торгівлі в РФ.

Нагадаємо, після 40 днів з моменту смерті харківського мера Геннадія Кернеса, Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з ним, яке було записано ще до анексії Криму та російської агресії на Донбасі.

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