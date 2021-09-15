У ЗМІ критикують кадрові зміни Монастирського

Безпідставне послаблення «антизлодійського» блоку МВС має ознаки реваншу криміналітету на найвищому рівні та загрожує обернутися бездіяльністю відповідного законодавства та відкотом України в питанні євроінтеграції. Про це пише видання KP.UA.

«У перші ж дні своєї каденції Денис Монастирський практично виставив на вулицю фахівців, які в Нацполіціі очолювали напрямок по злодіях в законі та кримінальних авторитетах», — пише автор матеріалу й зазначає, що, за інсайдерською інформацією, звільнення нібито відбулися після дзвінка з ОП.

Також в матеріалі автор звернув увагу на нещодавню історію, коли одному з двох затриманих за статтею «злочинний вплив» злодіїв у законі суд раптово змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Звільнені люди, як зазначає автор статті, брали участь у розробці законопроєкту МВС з протидії вищій ієрархії кримінального світу.

«Вперше в історії України в юридичну площину увійшли поняття «злодій в законі» і «кримінальний авторитет» з криміналізацією цих статусів. За законодавчої бази, що існувала до березня 2020 року, притягнути до кримінальної відповідальності злодія в законі або великого кримінального авторитета (це різні за значимістю в кримінальному середовищі, але не за організаторським потенціалом фігури) було практично нереально. Користуючись цим, кримінальні авторитети та злодії в законі курирували практично всі великі злочинні схеми на території України, за будь-якими системними злочинами стояв той чи інший «коронований злодій», — йдеться в публікації.

У статті також вказується, що однією з умов існування професійної злочинності є корупційні зв'язки з держапаратом.

«Не секрет, що вплив топ-персон злочинного світу „дотягує“ навіть до вищих державних інститутів. Тому той факт, що Аваков зміг не тільки ініціювати розробку антизлодійського законопроєкту, а й пролобіювати його голосування у Верховній Раді, багато говорить про політичну вагу та авторитет колишнього глави МВС» , — зазначає автор.

Автор вважає, що звільнення професіоналів не тільки послабить позиції в боротьбі зі «злодіями в законі», а й вдарить по репутації держави.

«Велика біда в тому, що це сигнал: позиція держави не монолітна. Безкарність можна купити. Злочинний вплив, як і раніше, працює. Звільнення поліцейських — це другий „зелений“ сигнал для „віпів“ кримінального світу… Система відкочується назад… Україна може вчергове втратити унікальний шанс змінитися, вирости й зробити великий крок у Європу», — резюмується в матеріалі.

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