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Політика

«Велике будівництво» Зеленського відремонтує дорогу біля прифронтової Волновахи

12:29 16 вересня 2021
ремонт дороги

На Донеччині розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-20 Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь на ділянці км 188+004 — км 208+666 біля м. Волноваха. Роботи проведуть у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Служба автомобільних доріг у Донецькій області.

«Робочим проєктом передбачається відновлення транспортно-експлуатаційних показників проїзної частини — водовідведення та штучних споруд. А також доведення елементів облаштування до нормативних вимог», — йдеться у повідомленні служби.

Найближчим часом фахівці перейдуть до зрізання дрібнолісся та чагарнику з укосів земляного полотна, розбирання автопавільйонів, бортового каменю, металевого бар’єрного огородження, дорожніх знаків та фрезерування існуючого дорожнього одягу.

Траса Н-20 Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь — це дорога першої категорії протяжністю 20,6 км.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планують відремонтувати та реконструювати 4 500 кілометрів державних доріг та 2 000 кілометрів місцевих.

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