У президентській команді проблеми з чиновниками, які здатні протистояти викликам, — ЗМІ

З боротьбою з COVID-19 в попередні хвилі епідемії, а також з кадровими питаннями в секторі, що відповідає за протистояння пандемії, влада не впоралася. Про це йдеться у статті на сайті «Українські новини».

«За словами експертів, вже в жовтні-листопаді на Україну чекає новий локдаун. Проблема полягає в тому, що Зеленський не хоче визнавати провал представниками його команди протистояння з попередніми хвилями пандемії», — пише видання.

На думку автора публікації, реальною мінімізацією наслідків епідемії займалися люди зовсім не з так званої Зе-команди.

«Українські новини» називають такою людиною колишнього главу МВС Арсена Авакова, який, на думку автора публікації, забезпечив дотримання в країні карантинних заходів. Аргументуючи свою точку зору, автор нагадує і про рішення тодішнього міністра проявити солідарність з іншими країнами: «4 квітня 2020 року за рішенням міністра Авакова 20 медиків (з них половина — з МВС) на літаку Нацгвардії вилетіли до Італійської Республіки на допомогу тамтешнім лікарям в боротьбі з пандемією, яка бушувала „на чоботі“ вже повним ходом. І хоча хтось тоді говорив, що наших медиків піддали небезпеці, насправді після перебування в італійських лікарнях наші медики, повернувшись, не тільки привезли безцінні на той момент знання, але й перші протоколи лікування важкохворих».

Автор статті нагадав також про участь Авакова в розв'язанні соціально-економічних питань боротьби з пандемією.

«Він запропонував ввести спеціальні виплати з держбюджету людям, що втратили роботу, державну допомогу безробітним на харчові продукти й лікарські засоби, пільги на оплату комунальних послуг на рівні 50−75%, призупинення нарахування відсотків за кредитами, заборону на звільнення працівників. Багато з озвучених колишнім міністром пропозицій були втілені в життя. Але більшість — проігноровані», — йдеться в публікації.

Її автор припускає, що на сьогодні в команді президента проблеми з чиновниками, здатними швидко приймати рішення в критичних ситуаціях.

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