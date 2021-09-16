Суди блокують ремонт військових складів, які можуть в будь-який момент вибухнути, — ЗМІ

Міністерство оборони України заплатило близько 900 млн гривень компаніям з орбіти скандального забудовника Микитася, які зірвали будівництво трьох сховищ боєприпасів, а сьогодні через суди блокують роботу нових підрядників. Про це пише видання «Цензор.Нет» у своєму розслідуванні.

На думку авторів розслідування, вибухи можуть прогриміти в будь-який момент, оскільки арсенали в Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які повинні були оновити до кінця 2021 року, досі знаходяться в аварійному стані.

«Цензор.Нет» нагадує, що у 2018 році Міноборони укладало контракти на реконструкцію складів, планувалося побудувати на територіях цих полігонів сучасні залізобетонні сховища. Мета — запобігти диверсії та вибухам на цих полігонах.

«Але за станом на сьогодні обсяги першої черги (не кажучи вже про решту) в Богданівці виконані аж на 11%, а в Калинівці — на 10%», — говориться в статті. При цьому обидві компанії, які отримали близько 900 мільйонів гривень, не змогли навіть відзвітувати про свою роботу.

ЗМІ з'ясували, що фірми — ТОВ «Північно-український будівельний альянс» і ТОВ «СК «Укрбудмонтаж», які виграли тендери, входили до структури будівельної корпорації «Укрбуд», що належала Микитасю. А одним з ТОВ керують брати Андрій та Сергій Якусевичі.

Зараз Міноборони намагається розірвати договори з обома ТОВ і відсудити заплачені гроші.

«Нових підрядників вони знайшли, але „Північно-український будівельний альянс“ йде на зустрічні позови й блокує реальні роботи. По суті, шантажує Міноборони. У заручниках — вся країна», — зазначає автор публікації.

За його даними, згадане ТОВ заборгувало кредиторам загалом майже 2 млрд гривень і зараз проходить процедуру санації. Однак суд, стверджуючи план санації, дозволив альянсу погашати ці борги не грошима, а шляхом виконання будівельних робіт до 2031 року. Фактично суд дозволив розтягнути виконання оборонного замовлення ще на 10 років, попри аварійний стан полігонів і високі ризики вибухів.

Також видання зазначає, що начальником управління майна та ресурсів Міноборони планують призначити Віталія Лещенка: «За повідомленнями ЗМІ, це людина з орбіти Микитася. Раніше фактично виконував обов'язки начальника управління капітального будівництва житла. Фігурант двох кримінальних справ — у квітні йому вручили підозру про участь в корупційній схемі. Тобто арсенали недобудовані, а „потрібні люди“ все одно просуваються на посади, щоб підрядник отримав нові контракти?»

Журналіст звертає увагу на те, що це питання вимагає втручання керівництва країни, зокрема й президента Володимира Зеленського, оскільки арсенали залишаються відкритими та в будь-який момент можуть стати причиною чергового масштабного вибуху.

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