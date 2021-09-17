Київ може отримати «смотрящого» в особі Столара, — екснардеп Черненко
Колишній нардеп, ексголова Комітету виборців України Олександр Черненко припустив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак сприяє скандальному забудовнику, нардепу від ОПЗЖ Вадиму Столару. Підтвердженням цьому Черненко назвав недавно злиті в мережу плівки за участю депутата Гео Лероса. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Єрмак робить все, щоб поставити Столара контролювати київські потоки. Якщо голова Офісу президента реалізує свій план, то Київ отримає нового-старого „смотрящого“, який вже має досвід столичних „чорних схем“, дерибану землі та розпилу бюджету. За інформацією ЗМІ, депутат і сьогодні контролює 4 будівельні фірми», — написав Олександр Черненко.
Також Черненко нагадав про відкриття Офісом генпрокурора щодо Столара трьох кримінальних справ, пов'язаних з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, ухиленням від сплати податків, фінансуванням тероризму.
Нагадаємо, 13 вересня в мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на Лероса, просить у невстановленого співрозмовника гроші нібито на організацію підпалу власного ж автомобіля.
На своїй сторінці в Facebook Лерос назвав це відео «брудною кампанією» проти нього у відповідь на події, які відбулися з ним в Раді минулого тижня (під час свого виступу Лерос почав критикувати президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака. — Авт.).
За словами Лероса, до відео причетний нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар.
«На мою думку, це відео зроблено в кабінеті у пана Столара. На мою думку, це сам Столар записував розмови у своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи та змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака», — написав тоді Лерос.
За словами Лероса, він кілька разів зустрічався зі Столаром у його офісі. Лерос підкреслив, що це було задовго до його депутатства. На думку Лероса, голова Офісу президента Андрій Єрмак вирішив «повернути Столара „смотрящим“ у столицю»: «І, щоб „підштовхнути Зеленського до дії“, Столар… опублікував змонтовані записи цих зустрічей».191
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