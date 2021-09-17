Колишній нардеп, ексголова Комітету виборців України Олександр Черненко припустив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак сприяє скандальному забудовнику, нардепу від ОПЗЖ Вадиму Столару. Підтвердженням цьому Черненко назвав недавно злиті в мережу плівки за участю депутата Гео Лероса. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.



«Єрмак робить все, щоб поставити Столара контролювати київські потоки. Якщо голова Офісу президента реалізує свій план, то Київ отримає нового-старого „смотрящого“, який вже має досвід столичних „чорних схем“, дерибану землі та розпилу бюджету. За інформацією ЗМІ, депутат і сьогодні контролює 4 будівельні фірми», — написав Олександр Черненко.

Також Черненко нагадав про відкриття Офісом генпрокурора щодо Столара трьох кримінальних справ, пов'язаних з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, ухиленням від сплати податків, фінансуванням тероризму.

Нагадаємо, 13 вересня в мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на Лероса, просить у невстановленого співрозмовника гроші нібито на організацію підпалу власного ж автомобіля.

На своїй сторінці в Facebook Лерос назвав це відео «брудною кампанією» проти нього у відповідь на події, які відбулися з ним в Раді минулого тижня (під час свого виступу Лерос почав критикувати президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака. — Авт.).

За словами Лероса, до відео причетний нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар.

«На мою думку, це відео зроблено в кабінеті у пана Столара. На мою думку, це сам Столар записував розмови у своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи та змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака», — написав тоді Лерос.

За словами Лероса, він кілька разів зустрічався зі Столаром у його офісі. Лерос підкреслив, що це було задовго до його депутатства. На думку Лероса, голова Офісу президента Андрій Єрмак вирішив «повернути Столара „смотрящим“ у столицю»: «І, щоб „підштовхнути Зеленського до дії“, Столар… опублікував змонтовані записи цих зустрічей».

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