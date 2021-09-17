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Політика

За програмою Зеленського у селі біля Житомира збудували енергоефективний інклюзивний садочок

11:29 17 вересня 2021
дитячий садок

У селі Станишівка Житомирської області після завершення будівництва в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкрився новий дитячий садок «Малятко». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

Новий садок, розрахований на 60 дітей, буде обслуговувати жителів одного з найбільших населених пунктів громади, що є передмістям обласного центру.

«Садок „Малятко“ — це новий стандарт дошкільної освіти. Сучасний, енергоефективний, безпечний, інклюзивний та безбар'єрний», — зазначив голова ОДА.

Новий садочок має великі ігрові зони для дітей, в усіх приміщеннях встановлені зручні меблі, групи забезпечені іграшками та матеріалами для розвивальних ігор.

У внутрішньому дворі були обладнані майданчики та територія для ігор, кухню оснастили сучасним обладнанням.

Загальна вартість робіт склала близько 21 млн гривень. Фінансування забезпечувалося як з державного, так і місцевого бюджету.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є однією з головних складових програми «Велике будівництво». Раніше Володимир Зеленський заявив, що якісна інфраструктура демонструє реальне ставлення держави до своїх громадян.

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