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Політика

Політолог розповів, чому Медведчук може бути ключем вирішення проблем Зеленського

14:31 18 вересня 2021
Політолог розповів, чому Медведчук може бути ключем вирішення проблем Зеленського

Політолог Ігор Вальский знайшов взаємозв'язок між переслідуванням лідера опозиції Віктора Медведчука президентом Володимиром Зеленським та різким погіршенням економічної ситуації в країні. На його думку, в поточній ситуації допомогти країні міг би Медведчук і аргументував свою точку зору, передає «112.ua».

Зокрема, коментуючи наближення опалювального сезону, він нагадав, що ціна на газ в Європі продовжує бити всі рекорди і прагне до тисячі доларів за тисячу кубометрів.

«Важко уявити, які нулі будуть „радувати“ українців в платіжках за опалення. Слідом за ціною на газ подорожчає абсолютно все. І це значить, що мільйони українців опиняться за межею виживання. А ті, хто хоч якось зводив кінці з кінцями, опустяться за межу бідності», — заявив Вальскій та нагадав, що Медведчук ще кілька місяців тому домовився з Росією про 25% знижки на газ.

За словами Вальского, ця домовленість може істотно зменшити цифри в платіжках.

«Знаєте, скільки б ми платили в цьому випадку? 175 доларів за тисячу кубометрів. Не 900, як це буде зараз, а всього лише 175», — наголосив політолог.

Коментуючи запуск Росією в найближчі дні «Північного потоку-2», Вальський підкреслив, що для України як транзитної країни, це буде означати повний крах, адже обсяги перекачки зведуться до нуля.

«А значить, у держбюджеті утворюється діра космічних масштабів. У підсумку постраждають найбільш незахищені верстви населення: бюджетники, пенсіонери, інваліди, словом, всі, хто отримує виплати від держави. Чому? Тому що державі платити буде нічим. Тільки Медведчук, завдяки своїм багаторічним зв'язкам з Росією, здатний врегулювати це питання так, щоб інтересам України не було завдано збитків. Однак і в цій ситуації Зеленський замість того, щоб нарешті почати керуватися інтересами країни, займається тільки політичним переслідуванням Медведчука», — заявив політолог.

На думку Вальского, в питанні звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО, Зеленський, який відвіз Байдену перелік тих, кого потрібно звільнити, навряд чи таким чином розблокує ситуацію.

«Хоча, знову ж таки, ключ до того, щоб нарешті почати звільняти полонених українців, — це Медведчук. Нагадаю, завдяки його безпосередньої участі були звільнені півтори тисячі наших співгромадян… Медведчук, маючи достатньо досвіду та можливостей, вирішив би це питання, й ще тисячі родин змогли б возз'єднатися», — вважає Вальський.

Нагадаємо, 9 вересня під стінами ВР пройшов протестний мітинг опозиції.

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