Політолог розповів, чому Медведчук може бути ключем вирішення проблем Зеленського

Політолог Ігор Вальский знайшов взаємозв'язок між переслідуванням лідера опозиції Віктора Медведчука президентом Володимиром Зеленським та різким погіршенням економічної ситуації в країні. На його думку, в поточній ситуації допомогти країні міг би Медведчук і аргументував свою точку зору, передає «112.ua».

Зокрема, коментуючи наближення опалювального сезону, він нагадав, що ціна на газ в Європі продовжує бити всі рекорди і прагне до тисячі доларів за тисячу кубометрів.

«Важко уявити, які нулі будуть „радувати“ українців в платіжках за опалення. Слідом за ціною на газ подорожчає абсолютно все. І це значить, що мільйони українців опиняться за межею виживання. А ті, хто хоч якось зводив кінці з кінцями, опустяться за межу бідності», — заявив Вальскій та нагадав, що Медведчук ще кілька місяців тому домовився з Росією про 25% знижки на газ.

За словами Вальского, ця домовленість може істотно зменшити цифри в платіжках.

«Знаєте, скільки б ми платили в цьому випадку? 175 доларів за тисячу кубометрів. Не 900, як це буде зараз, а всього лише 175», — наголосив політолог.

Коментуючи запуск Росією в найближчі дні «Північного потоку-2», Вальський підкреслив, що для України як транзитної країни, це буде означати повний крах, адже обсяги перекачки зведуться до нуля.

«А значить, у держбюджеті утворюється діра космічних масштабів. У підсумку постраждають найбільш незахищені верстви населення: бюджетники, пенсіонери, інваліди, словом, всі, хто отримує виплати від держави. Чому? Тому що державі платити буде нічим. Тільки Медведчук, завдяки своїм багаторічним зв'язкам з Росією, здатний врегулювати це питання так, щоб інтересам України не було завдано збитків. Однак і в цій ситуації Зеленський замість того, щоб нарешті почати керуватися інтересами країни, займається тільки політичним переслідуванням Медведчука», — заявив політолог.

На думку Вальского, в питанні звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО, Зеленський, який відвіз Байдену перелік тих, кого потрібно звільнити, навряд чи таким чином розблокує ситуацію.

«Хоча, знову ж таки, ключ до того, щоб нарешті почати звільняти полонених українців, — це Медведчук. Нагадаю, завдяки його безпосередньої участі були звільнені півтори тисячі наших співгромадян… Медведчук, маючи достатньо досвіду та можливостей, вирішив би це питання, й ще тисячі родин змогли б возз'єднатися», — вважає Вальський.

Нагадаємо, 9 вересня під стінами ВР пройшов протестний мітинг опозиції.



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