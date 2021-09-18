У Шустера виникла словесна перепалка з Арахамією: ведучий звинуватив «Слуг народу» у брехні

Давид Арахамія перед засіданням парламентського комітету, відповідаючи на питання з приводу думки Фаріда Закарія, відреагував досить грубо: «Та мені пох…, вибачте, що сказав провідний CNN. Ми в нашій країні живемо».

«Ви, я маю на увазі монобільшість, то звинувачуєте CNN в тому, що вони працюють на ФСБ. То ви говорите, що їх ніхто не знає. Що це нікому не відомі люди. Фарід Закарія -дуже впливова людина в світі, не тільки у США», — сказав Шустер.

Як відомо, Арахамія зневажливо озивався щодо розслідування CNN про «вагнергейт».

«А ви знаєте, хто був керівником режисерської групи CNN? Людина, яка керує офісом CNN в Москві. Досить вам підстав вважати, що це не фільм, а якась „чухня“», — заявив Арахамія журналістам у кулуарах парламенту.

При цьому автор розслідування журналіст CNN Метью Ченс навесні цього року разом з Володимиром Зеленським їздив на лінію фронту на Донбасі та зробив звідти великий репортаж, який потім активно піарив Офіс президента.

Фото з FB-сторінки ток-шоу

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter