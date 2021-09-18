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Політика

У Шустера виникла словесна перепалка з Арахамією: ведучий звинуватив «Слуг народу» у брехні

22:27 18 вересня 2021
Савік Шустер
Телеведучий Савік Шустер в ефірі свого ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» жорстко поставив на місце главу фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, коли той почав висловлюватися на адресу відомого ведучого CNN Фаріда Закарія. Про це повідомляє «24 канал».
Як відомо, Фарід Закарія, який нещодавно брав участь у форумі YES, розкритикував законопроєкт про деолігархізацію й назвав його загрозою для свободи слова.
Давид Арахамія перед засіданням парламентського комітету, відповідаючи на питання з приводу думки Фаріда Закарія, відреагував досить грубо: «Та мені пох…, вибачте, що сказав провідний CNN. Ми в нашій країні живемо».
Пізніше таку ж риторику Арахамія продовжив й в студії Савіка Шустера, заявивши, що ведучий CNN не може висловлюватися з приводу закону, тому що «він його навіть не читав».
«Ви, я маю на увазі монобільшість, то звинувачуєте CNN в тому, що вони працюють на ФСБ. То ви говорите, що їх ніхто не знає. Що це нікому не відомі люди. Фарід Закарія -дуже впливова людина в світі, не тільки у США», — сказав Шустер.
Як відомо, Арахамія зневажливо озивався щодо розслідування CNN про «вагнергейт».
«А ви знаєте, хто був керівником режисерської групи CNN? Людина, яка керує офісом CNN в Москві. Досить вам підстав вважати, що це не фільм, а якась „чухня“», — заявив Арахамія журналістам у кулуарах парламенту.
При цьому автор розслідування журналіст CNN Метью Ченс навесні цього року разом з Володимиром Зеленським їздив на лінію фронту на Донбасі та зробив звідти великий репортаж, який потім активно піарив Офіс президента.
Фото з FB-сторінки ток-шоу

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