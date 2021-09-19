Порошенко влаштували неприємний прийом в Дніпрі

18 вересня в Дніпрі в парку «Зелений Гай» під час проведення Kulish Fest («Куліш-фест») ветерани АТО/ООС і активісти влаштували неприємний прийом п'ятому президенту України, а нині — народному депутату від політичної партії «Європейська Солідарність» Петру Порошенку. Про це повідомляє місцевий сайт «Новини Дніпра».

Зокрема, громадські активісти висловили невдоволення приїздом Порошенко, під час якого політик говорив про свої досягнення на посаді керівника держави і розповідав про армію, мову і віру.

Деякі активісти кричали екс-президенту, що він не гетьман, а «нехороша людина».

«Вчора Петро Порошенко приїхав до Дніпра, але щось пішло не так … На виступ екс-президента прийшли ветерани та активісти і чітко показали, що думають про дії Порошенко», — передає місцевий сайт.

На опублікованому відео група осіб, як у військовій формі, так і в цивільному одязі, скандує образливу кричалку: «Ти не гетьман, ти — ху * ло!»

У свою чергу Петро Порошенко, коментуючи цей інцидент, сказав наступне: «Нас не зупинять жодні провокації Банкової, яка нас боїться».

Нагадаємо, «Куліш-фести» традиційно проводяться в різних містах України з ініціативи волонтера і музиканта, лідера групи «Широкий лан» Ярослава Бойко, партійців «Європейської Солідарності» і ветеранів війни проти російської агресії.

Нагадаємо, в травні журналісти опублікували записи розмов нібито лідера ОТЗЖ Віктора Медведчука з терористами і владою Росії. Зокрема, на них нібито Медведчук каже, що регулярно зустрічається з Порошенком, в тому числі з бізнес-питань.

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