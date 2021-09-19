Порошенко в Дніпрі сховався за спиною охорони від питання ветерана про корупцію, — блогер

Експрезидент Петро Порошенко сховався у своїй машині під прикриттям охорони після того, як з ним хотів поговорити ветеран АТО/ООС. Про це написав у Facebook блогер Михайло Шнайдер. Він також опублікував відео інциденту.

«Ми можемо побачити, як після вчорашнього виступу в Дніпрі, охорона „Гетьмана“ героїчно захистила його від усього-на-всього одного АТОшника, який намагався поставити йому просте запитання — чому він пиляв і ділив за спинами армії?», — написав Шнайдер.

За його словами, Порошенко, який нібито виступає за демократичність і прозорість, сховався від питання в авто, за що піддався закиданню помідорами з боку присутніх активістів.

Нагадаємо, 18 вересня в Дніпрі в парку «Зелений Гай» під час проведення Kulish Fest («Куліш-фест») ветерани АТО/ООС і активісти влаштували неприємний прийом п'ятому президенту України, а нині — народному депутату від політичної партії «Європейська Солідарність» Петру Порошенку.

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