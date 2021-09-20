«Велике будівництво» відновлює чергову дорогу до кордону з Білоруссю

На Волині розпочали реконструкцію автошляху Р-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ на під’їзді до міжнародного пункту пропуску «Дольськ» — «Мохро». Дорогу, яка веде до білоруського кордону, відновлять згідно з міжнародними стандартами у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Наразі роботи проводять від КПП у напрямку кордону, незабаром розпочнуть відновлення автошляху по селу Дольськ. Дорожники працюють у режимі 24/7.

«Це третя дорога до кордону з сусідньою Білоруссю, що цьогоріч відновлюється у рамках програми «Велике будівництво», — розповіли в автодорі.

Вже відновлено більше 26 км автошляху Т-03−02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир-Волинський — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/, що веде до КПП «Піща» — «Олтуш». Наразі в роботі ще близько 10 км цієї дороги, на майже 9 км влаштували верхній шар покриття.

Паралельно завершують 15-кілометрову ділянку автдороги М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на під’їзді до пункту пропуску «Дома́нове» — «Мокрани».

Окрім того, на Волині відновлюються автошляхи до кордону з Польщею. Зокрема, цього року відновили 13 км дороги Н-22 Утилуг — Луцьк — Рівне, що пролягає до КПП «Устилуг — Зосін».

Нагадаємо, у 2021 році в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планують відремонтувати та реконструювати 4500 кілометрів державних доріг та 2000 кілометрів місцевих.

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