Коли люди досягають віку 30+, здобуття нової освіти для них починає відігравати набагато важливішу роль, ніж у підлітковому чи юнацькому віці. Під час навчання вони відчувають захоплення і ніби наново пізнають цей світ. Про це у своїй колонці на OBOZREVATEL написала засновниця та керівниця першої української кіношколи Ukrainian Film School Альона Тимошенко.

Безперервна освіта формує нові нейронні зв'язки та допомагає мозку завжди перебувати в тонусі. Це один з вагомих аргументів, чому можна і потрібно вчитися все життя, вважає Тимошенко.

За словами засновниці Ukrainian Film School, дорослі люди, приходячи до кіношколи на річні курси, як правило, кажуть: «Я отримав диплом для батьків, намагався працювати за фахом, а тепер хочу знайти нову професію для себе, щоб працювати у задоволення!»

Тому «позначка «30», впевнена автор блогу, більше свідчить не про вік, а є показником свободи, коли людина замислюється вже про реалізацію своєї мрії.

Подальші ж перспективи не залежать від віку, оскільки вирішальним стає бажання. У кіношколі Ukrainian Film School, як розповіла Альона Тимошенко, лише за рік є можливість отримати нову професію та втілити її у життя.

Засновниця кіношколи навела також кілька прикладів з практики: «Випускник сценарного курсу до кіношколи працював в IT, а зараз пише сценарій повнометражного байопіку про Валерія Лобановського; випускниця продюсерського курсу, бувши студенткою, відкрила свій продакшн і знімає кіно, у минулому підприємець, а зараз студентка акторського курсу, оплачує навчання зі своїх гонорарів за знімання в серіалах. І таких successful stories нескінченна кількість, адже навчання і реалізація після 30 — це про свободу бути собою, а в такому стані можна по-справжньому жити та творити».

Втім, варто враховувати, що у дорослому житті навчання — це не хобі, а серйозна робота, яка займає багато часу. До цього повинен бути готовий і сам студент, і члени його сім'ї, і навіть співробітники на роботі.

«Правда, цей процес органічний і через якийсь час студенти самі приходять значно раніше до початку занять, а йдуть пізніше. А навчання стає свого роду квестом з безліччю завдань, випробувань і викликів», — зазначила керівниця UFS.

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