Засідання комісії по «вагнергейту» перервали, як тільки екс-глава ГУР Бурба почав давати свідчення, — Бутусов

Народні депутати від монобільшості перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради з «Вагнергейту» і перенесли засідання вчетверте без будь-яких пояснень. Про це у своєму Facebook повідомив головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Слуги народу» перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради з «Вагнергейту» і перенесли засідання в четвертий раз.

Ніяких пояснень. Сьогодні екс-глава ГУР Василь Бурба почав давати свідчення слідчій комісії, засідання почалося о 9.00.

Йшлося про планування та хід операції. Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, як тільки Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву. А в кінці перерви раптово заявила про перенесення засідання. Причини не озвучені. Сьогодні засідання не буде продовжене, хоча до кінця робочого дня депутатів достатньо часу, щоб дослухати Бурбу повністю. Очевидно, розслідування знову затягують за вказівкою офісу президента.

Засідання продовжать завтра, судячи зі слів голови комісії. Подивимося. Уже вкотре плани раптово змінюються.

Минуло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Зеленського «.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова в Facebook

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