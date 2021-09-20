Тимчасова слідча комісія по «вагнерівцях» визначила, що українські спецслужби і розвідка з 2014 року здійснювали документування злочинів бойовиків. Однак на елементи «оперативної гри» з боку наших спецслужб спецслужби РФ відповіли своєю контргрою. Про це на брифінгу сказала голова комісії Мар'яна Безугла.



«Є підстави вважати, що спецслужби РФ могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України, почавши свою контргру, використовуючи активні заходи України в рамках оперативної гри, як прикриття для своїх активних дій проти України», — заявила Безугла.

За її словами, саме спецслужби РФ дозволили вивіз зі своєї території 33 бойовиків, і з самого моменту затримання найманців на території Білорусі спецслужби РФ почали дезінформаційну спецоперацію проти України.



«ТСК продовжує вивчати обставини, чи було затримання найманців наслідком витоку інформації, недоліків в плануванні, активних дій спецслужб Білорусі, активних дій спецслужб РФ або комбінації частини зазначених чинників», — додала глава комісії.

Нагадаємо, 20 вересня засідання слідчої комісії було несподівано перерване відразу ж після виступу екс-глави ГУР Василя Бурби.

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