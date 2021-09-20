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Політика

Лерос пропонував взяти участь в кампанії по дискредитації влади, — Ігор Воронов

19:17 20 вересня 2021
Гео Лерос

Відомий меценат і колекціонер предметів мистецтва Ігор Воронов заявив в інтерв'ю «КП в Україні» про пропозицію стати учасником дискредитаційної кампанії, спрямованої проти чинної влади, яка нібито надійшла від народного депутата Гео Лерос. Також меценат повідомив про готовність підтвердити правоохоронним органам факт такої пропозиції з боку нардепа.

«Свою пропозицію Гео Лерос зробив під час вибору локації для потенційного розміщення музею сучасного мистецтва. У той час Лерос був радником при Офісі Президента», — сказав Воронов «КП в Україні». За його словами, вони навіть подивилися кілька майданчиків.

«Потім з Гео трапилася дивна трансформація, він почав грати… у політику, у нього пішли фантазійні речі, які я коментувати навіть не хочу. На цьому все і закінчилося. З радників він пішов», — розповів Воронов. Він додав, що з Леросом зустрічався ще два рази, але характер їх зустрічей змінився. Вони були, за словами мецената, «досить дивними», мова про музей вже не велася. Зате Лерос, як стверджує Воронов, запропонував йому у взяти участь в замовній кампанії.

«Гео просив мене «дати грошей на політику», — розповів Воронов у інтерв'ю і додав, що розумів, що мова йде про дискредитацію та очорнення влади. Також меценат заявив: «Готовий підтвердити це правоохоронним органам, якщо буде потрібно». За словами Воронова, з того часу з нардепом він не має жодних стосунків.

Раніше «Обозрєватель» опублікував провокаційне відео нібито з участю Гео Лероса.

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