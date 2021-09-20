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Політика

У Раду ходити не обов'язково: нардепам хочуть дозволити голосувати за закони на дому

19:56 20 вересня 2021
У Раду ходити не обов&#39;язково: нардепам хочуть дозволити голосувати за закони на дому

У парламенті України, спікер якої Дмитро Разумков вдруге інфікувався коронавірусом, ініціюють прийняття закону, який би дозволив народним депутатам голосувати онлайн на дому. Про це на засіданні Погоджувальної ради 20 вересня заявив віце-спікер Руслан Стефанчук.

Одночасно він закликав керівників фракцій і профільних комітетів посилити контроль за дотриманням депутатами всіх епідеміологічних норм.

«Ситуація … в черговий раз передбачає, по-моєму, необхідність прийняття законодавства про можливість проведення діяльності Верховної Ради в певних випадках онлайн», — заявив Стефанчук.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України продовжив до 31 грудня 2021 року адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації, а Державна комісія ТЕБ та НС вже 22 вересня розгляне питання встановлення по всій території України «жовтого» рівня епіднебезпеки.

Фото rada.gov.ua/

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