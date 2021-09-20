Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов може позбутися своєї посади через відсутність прогресу в судовій реформі, яку він курує. Про це в коментарі Golos.ua заявили експерти.



Як пише видання, Смирнов не впорався з поставленим завданням, оскільки результатів в судовій реформі немає.



«Смирнова брали як профі, як юриста, але навичок виявилося недостатньо для роботи в верхівці державної системи — адвокатура не держуправління, а кілька невдалих спроб на виборах відіграти роль депутата облради і навіть нардепа — не надто багатий досвід. В результаті через два роки його каденції поліпшень — нуль. За весь час його роботи так і не надійшло адекватних рішень щодо реформування системи. І тепер все частіше звучать заяви, що призначення Смирнова спочатку було помилкою», — йдеться в публікації.



Видання нагадує, що Смирнову ставили завдання якісно змінити ситуацію в українських судах.



«Судова система закапсулуювалася, закрита — її учасники працюють самі на себе, використовуючи закон у боротьбі з законом, вважають експерти. Працюють на самозбагачення і самоствердження. Розібратися з „непідкупними“ жерцями Феміди вже давно закликає Захід, але і досі жодних зрушень не було. І це одна з проблем, яку повинен був вирішити Смирнов, завданням якого було забезпечити реформування системи», — пише Golos.ua.



У коментарі виданню керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Віктор Небоженко припустив, що Смирнов не зацікавлений у введенні реформи. «Якщо він піде, то на його місце прийде той, хто буде робити те ж саме. З політологічної точки зору адміністративний орган в особі Смирнова ніякої реформи не буде проводити, якщо вона спричинить втрату влади над судовою системою. А зараз відбувається швидше імітація — вони не знають, як комерціалізувати судову реформу», — вважає Небоженко.



Golos.ua також нагадав про те, що Смирнов став фігурантом кримінального провадження у справі про незаконне втручання в роботу органів виконавчої влади президентського офісу. А політолог Небоженко своєю чергою повідомив, що Смирнова не раз бачили з адвокатом одіозного блогера Шарія Оленою Ляшенко.

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