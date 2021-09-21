На інвестора ПКМЗ чекає купа судових позовів, і не лише від КМДА, — депутат Слончак

У разі проведення аукціону з приватизації Першого київського машинобудівного заводу (ПКМЗ, колишній «Більшовик». — Авт.) майбутній інвестор, скоріш за все, отримає велику кількість судових позовів, а також може зіштовхнутися з примусовим відчуженням майна. Про це заявив народний депутат ВО «Батьківщина», ексзаступник голови КМДА Володимир Слончак. Він у 2019 році керував питаннями власності у столиці та особисто вів переговори з головою ФДМУ та його заступниками щодо майбутнього цеху № 5 ПКМЗ, який потрібен місту для закінчення розв’язки на Шулявському шляхопроводі.

«На мій погляд, якщо аукціон таки відбудеться, судові позови справді будуть, не лише від КМДА, а й від інших інвесторів, адже там було багато об’єктів всього комплексу, які перебували під арештом, були заборгованості по заробітній платі трудовому колективу підприємства. Місто може провести будь-які переговори з будь-яким інвестором, якщо він поверне ту заборгованість перед містом. А на сьогодні це майже 350 млн грн. І ціна щодня зростає», — розповів Володимир Слончак.

За його словами, КМДА має вже зараз звертатися до уряду з метою вирішення конфлікту.

«На мій погляд, дуже дивно, чому місто не втручається у цей процес активно, чому немає відповідних звернень до Кабміну, президента, профільних комітетів ВР. Адже раніше мені вдалося шляхом переговорів переконати чиновників продати цей об’єкт місту за адекватну ціну. Сьогодні ж нам доводиться повертатися на позицію перед переговорами, щоб домовлятися за інтереси міста», — нагадав депутат.

КМДА, вважає Слончак, зараз перебуває у тупиковій ситуації, тому необхідно звернутися до міської ради, щоби депутати консолідовано знайшли необхідне рішення.

Як вихід з цієї ситуації Слончак пропонує створення робочої групи, тимчасової робочої комісії.

«Новий власник поки підготує дозвільну документацію — то для цього потрібно років 5, а розв’язка киянам необхідна була ще кілька років тому. Тому я вважаю, що треба сідати за стіл переговорів, щоб знайти компроміс для киян. На мій погляд, в умовах приватизації їхні права мають бути дотримані, оскільки керівництво Фонду держмайна завжди говорить про європейські підходи, європейські цінності. А ключовим критерієм в Європі є саме соціальна захищеність людей, коли відбувається відчуження того чи іншого об’єкту», — наголосив Володимир Слончак.

За його словами, майбутньому інвестору також доведеться забезпечити виконання всіх прав трудового колективу, адже це питання триматиме на контролі фракція «Батьківщини».

«Я зустрічався і з керівництвом підприємства, і з частиною трудового колективу, і сьогодні позиція ФДМУ має бути чіткою: ці працівники — кияни, проживають тут, і не хочуть їхати до Жашкова. Тому першочерговим питанням є працевлаштування, і навіть не новим власником, а державою, адже новий власник нічого не буде робити заради цих людей. І держава має першочергово передбачити умови збереження прав цих трудівників у договорі. І наша фракція — київська „Батьківщина“ буде точно відстоювати цих людей», — заявив Слончак.

Він констатував, що на крайній випадок об’єкт можна відчужити примусово.

«Можу сказати, що ставилося питання примусового відчуження об’єкту за законодавством — передбачена чітка норма: викуп земельних ділянок для суспільних потреб, примусово чи за рішенням суду. Якщо власник проти, робиться експертно-грошова оцінка, робиться рецензія, і в судовому порядку здійснюється відчуження цього об’єкту. Такий механізм є, і потрібно його використовувати. І насправді — я постійно їду повз цей об’єкт і впевнений, що із ним треба щось робити, бо він перебуває у вкрай жахливому стані», — резюмував Володимир Слончак.

Нагадаємо, аукціон з продажу ПКМЗ у межах програми «Велика приватизація» призначений на 27 жовтня 2021 року. Стартова ціна лоту — 1,39 млрд грн. КМДА вимагає вирішити конфлікт із цехом № 5 до дати проведення аукціону.

Фото зі сторінки Володимира Слончака у Facebook

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter