Добкін перебуває на гачку у влади: журналісти довели свою версію

Влада може пред'явити Михайлу Добкіну звинувачення в організації земельної афери в Харкові та виведенні 800 мільйонів гривень з банку «Золоті ворота», який згодом лопнув. Про це йдеться у програмі журналістських розслідувань «Хто як живе?», що виходить на «4 каналі».

Журналісти з'ясували, що колишній мер Харкова Михайло Добкін може бути причетний до завдавання багатомільярдних збитків державному та міському бюджетам.

«У 2008 році, коли Добкін був мером, у Харкові сталася масштабна земельна махінація, яка увійшла в історію як „кооперативна схема“, — розповідає журналіст Анастасія Зареченськова. — Ще за Житловим кодексом УРСР житлово-будівельні кооперативи мали право безкоштовно отримувати землю для зведення будинків. Тому наближені до тодішньої харківської влади особи почали створювати безліч власних, кишенькових кооперативів і так дерибанили ці ділянки».

За даними журналістів програми, на деяких ділянках виросли елітні особняки, на інших — висотки. Але «бюджет міста втратив 5 мільярдів гривень, і по суті 900 гектарів були забудовані розкішним житлом для корупціонерів. Як міський голова Добкін був безпосередньо причетний до схеми і фігурував у документах. Але тоді його кар'єра стрімко йшла в гору, і у 2010 році, коли Янукович став президентом, Добкіна призначили головою Харківської обласної державної адміністрації», — йдеться в програмі.

Також журналісти проаналізували діяльність банку «Золоті ворота», який пов'язують з сім'єю ексмера. За даними розслідувачів, після того, як у 2014 році банк збанкрутував, Фонд гарантування вкладів встановив, що «Золоті ворота» отримували депозити від населення і потім віддавали їх в кредит підставним фірмам, які вивели з нього 800 мільйонів гривень. Журналісти підрахували, що з урахуванням 240 мільйонів гривень, які Фонд гарантування виплатив вкладникам, що розорилися, пов'язаний з Добкіним банк міг заподіяти збитків на понад 1 мільярд гривень. При цьому розслідувачі нагадали, що за час перебування Добкіна на посаді голови ОДА (з 2010 по 2014 рр.) банк отримав можливість під високий відсоток кредитувати місцеві комунальні підприємства та обслуговувати всіх харківських бюджетників — а це десятки тисяч чиновників, вчителів, студентів тощо.

Автори програми «Хто як живе?» у своєму сюжеті також згадали про декларацію Михайла Добкіна, в якій значиться не тільки нерухомість, винний підвал на 200 кв. метрів, але і 6 дорогих годинників, безліч предметів антикваріату, десятки ікон, картин, старовинний посуд і меблі, а також 7 рушниць і 11 карабінів. Крім цього, Добкін також отримує стипендію як почесний громадянин Харкова. «Для звичайної сім'ї 20000 на місяць — це великі гроші, а ось Добкін їх отримує як стипендію і показує у своїй декларації, хоча мені не до кінця зрозуміло, навіщо йому отримувати гроші, які взагалі ні в яке порівняння не йдуть з його доходами», — каже журналіст Анастасія Зареченськова.

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