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Політика

За програмою Зеленського на Харківщині збудували новий корпус садочка на 100 дітей

14:14 21 вересня 2021
дитячий садок

У Змієві Харківської області відбулося відкриття нового корпусу дитячого садочку № 2. Він дозволить закладу додатково прийняти 100 дітлахів. Корпус реконструювали за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Харківська ОДА.

«Роботи в дитячому садочку проходили ще з 2018 року. Важливо відзначити, що завдяки відкриттю корпусу ми на 90% розв'язуємо соціальну проблему — уникаємо черг у садочок. У закладі роботи проводилися комплексно: були виконані роботи з енергоощадження, реконструкції фундаменту, крівлі, внутрішні роботи тощо. Заклад повністю відповідає вимогам інклюзії, які необхідні сьогодні під час відкриття будь-якого об’єкта», — зазначив заступник голови ХОДА Михайло Харнам.

На Харківщині в межах програми президента Зеленського «Велике будівництво» вже реконструювали школу у с. Пархомівка, дитячий садочок у смт Мала Данилівка, а нині зводиться новий корпус дитячого садочка в смт Пісочин.

Черга у садок № 2, за словами його директорки Юлії Бондаренко, наразі становить 156 дітей. У закладі виховують 260 дітей, а вже від сьогодні його відвідуватимуть 310 осіб. До садочка приїжджають також діти з навколишніх населених пунктів: с. Чемужівка, пгт Зідьки тощо.

На реконструкцію дитячого садочка у місті чекали з 2011 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував серед планів програми «Велике будівництво» на 2021 рік будівництво та відновлення сотень шкіл, дитячих садочків, стадіонів, приймальних відділень лікарень тощо.

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