У Харкові відкрили унікальний арт-об'єкт, що відтворює звуки міста

У харківському саду ім. Шевченка відкрили арт-інсталяцію «Звуки міста». Харків став четвертим містом, де реалізують арт-проєкт на честь 30-ї річниці незалежності України, повідомляє Харківська міська рада.

Звуки семи міст України записали та трансформували в скульптури за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації. Ініціаторками проєкту стали продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко та засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

За словами Альони Тимошенко, кожне місто має свої унікальні звуки. Вони різні за настроєм, тональністю і навіть кольором.

«Ми вперше перетворили їх на форму. Це проєкт, який по-сучасному об'єднав мистецтво, технології, почуття та емоції людей, історії містян та їхні спогади дитинства», — розповіла Альона Тимошенко.

Харківська арт-інсталяція присвячена спогадам про звучання міста відомих харків'ян — астронома, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Ірини Бєльської, лікаря Євгена Комаровського, співака і телеведучого Володимира Дантеса, українського художника-монументаліста, графіка та фотографа Романа Мініна.

Арт-об'єкти відтворюють звуки стрибків на скейті, спалаху феєрверків. На фоні лунає рівномірний стукіт потягів на залізничних коліях та вигуки вболівальників на стадіоні «Металіст».

«Дивлячись на цю скульптуру, кожен відчує ритм Харкова. Це хвиля емоцій. Шум вулиць і фонтанів, сміх дітей, крики вболівальників на стадіоні „Металіст“. Дух міста — унікальний і відображений тут», — сказав в. о. міського голови Харкова Ігор Терехов.

Участь у проєкті «Звуки міста» також взяли Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Маріуполь і Крим.



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