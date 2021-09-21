Скандал із заборгованістю «Укрзалізниці» виходить на міжнародний рівень: VR Capital оскаржить рішення суду

16 вересня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу «Укрзалізниці» і визнав недійсним укладений між «Промінвестбанком» та інвестиційним фондом VR Global Partners, LP (VRGP), що базується в Нью-Йорку, договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості УЗ, передає «Інтерфакс-Україна».

VRGP в офіційному прес-релізі заявив про категоричну незгоду з рішенням суду і має намір оскаржити його в касаційному порядку у Верховному суді.

Зокрема, у фонді визначили деякі тривожні свідоцтва політичного втручання і порушень належної правової процедури.

«Вчорашнє рішення стало наругою над правосуддям і черговим проявом ключової проблеми всіх іноземних інвесторів в Україні — недотримання верховенства права і неможливості для іноземних інвесторів захистити свої законні права в українських судах», — заявив президент VR Capital Group Річард Дейтц.

Дейтц нагадав про липневу зустріч в Офісі президента, під час якої обговорювалася ситуація з УЗ.

«Я отримав пряме застереження від заступника голови ОП Андрія Смирнова про те, що, хоча позиція VRGP юридично обґрунтована, мені слід розуміти, що «суддів в Україні можна звільнити», — заявляє президент VR Capital Group, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, далі нібито був адміністративний тиск на судову систему, кульмінацією якого стало вчорашнє рішення.

«Багато хто з суддів були замінені або змушені зробити самовідвід, а в одному з найбільш кричущих прикладів такого тиску апеляційна колегія з трьох суддів була сформована в результаті „лотереї“, в якій 51 з 54 можливих суддів не змогли взяти участь, тому що саме в той день вони перебували у відпустці», — заявив Дейтц і додав, що такі судові практики не допоможуть Україні залучити інвестиції, необхідні для розвитку економіки країни і створення робочих місць.

Коментуючи недавню зустріч Зеленського за участю послів країн «Великої сімки» і суддів під головуванням Смирнова для обговорення перешкод на шляху до реформи судового сектора і розблокування роботи Вищої ради правосуддя, Дейтц назвав її контрастною.

«Президент пообіцяв очистити судову систему, проте між словами президента і реальністю, в якій його адміністрація відверто втручається в судову систему, контраст навряд чи може бути різкішим», — підкреслив глава VRGP і додав, що суд також відмовив у клопотанні про надання юридично обов'язкового двотижневого терміну на подачу відкликання, надавши менше доби для підготовки та подання позиції VRGP у цій резонансній справі.

Також він зазначив, що VRGP отримала вже шість рішень Верховного суду на свою користь у справах про стягнення боргів з «Укрзалізниці», проте УЗ, намагаючись уникнути виконання цих рішень, подала позов про визнання недійсним придбання кредитів VRGP.

Нагадаємо, 27 липня Господарський суд Києва відхилив позов УЗ. Вчорашнє рішення, яке скасовує рішення Господарського суду, буде оскаржено.

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