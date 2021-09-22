В Україні до кінця року завершиться «Велике будівництво» 600 «активних парків»

Інтерактивні програми від зірок спорту, вільний доступ і сучасний підхід — такими будуть 600 спортивних майданчиків, які відкриють до кінця року по всій Україні. «Активні парки» будуть зовсім не схожі на нудні традиційні спортмайданчики, запевняє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За словами міністра, 100 таких «активних парків» вже працюють, а до кінця року відкриють ще 500.

Сучасні спортивні локації створюють за ініціативою президента Володимира Зеленського «Здорова Україна». Разом із президентською програмою «Велике будівництво», в ході якої у країні також відновлюють спортивну інфраструктуру, це залучатиме все більше українців до здорового способу життя.

«З приходом цифровізації в наш світ, ми маємо можливість це зробити інтерактивніше та цікавіше. На цих локаціях знаходяться відповідні спортивні елементи, біля яких розміщені QR-коди з доступом до онлайн-тренувань від відомих чемпіонів та українських зірок. Просто навівши камеру телефона на цей код, ви можете отримати корисні поради від відомих людей, кумирів українців та слідувати їхньому прикладу!» — розповів Гутцайт про «активні парки».

Програми поділені на рівні — від простого до складного, що дасть можливість вдосконалювати навички і навіть змагатись із друзями, хто перший пройде усі рівні. В «активних парках» також працюватимуть консультанти. А головне — ними зможуть користуватися всі, від наймолодших до дідусів і бабусь.

«Основна мета проста — зробити спорт ближчим до людей. Щоб кожен українець мав вільний доступ до рухової активності. Не всі стають чемпіонами, але у всіх є можливість стати здоровішими», — підкреслив міністр молоді та спорту.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський відкрив перший в країні урбан-парк на столичному ВДНГ. У ньому створені локації для занять традиційними та новими видами спорту. За програмами «Велике будівництво» та «Здорова Україна» у 2022−2023 роках сучасні урбан-парки відкриють також у всіх обласних центрах і великих містах України.

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