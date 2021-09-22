Більшість українців — 82% - помітили покращення стану доріг та збільшення кількості їхніх ремонтів упродовж останнього року.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Найбільшу заслугу у тому, що в Україні покращуються дороги, 36% респондентів віддають президенту Володимиру Зеленському, який два роки тому ініціював масштабну програму розвитку інфраструктури «Велике будівництво».



«За останній рік зросла кількість тих, хто вважає, що покращення доріг заслуга президента, і зменшилася тих, хто вважає, що це заслуга місцевої влади (33%)», — зазначили соціологи.

61% опитаних вважають, що за Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за Порошенка (6%). 19% вважають, що будувалось однаково. Оцінюючи якість доріг за обох каденцій, 45% вважають, що дороги є якіснішими за Зеленського, і 4% - за Порошенка.

На думку українців, інфраструктурні галузі, які потребують найбільшої підтримки держави — це дороги (50%) та залізниця (42%).

Серед сфер інфраструктури, де останнім часом відбувається модернізація у рамках «Великого будівництва», українці найкраще оцінили стан доріг.

Третина українців помітила покращення в сфері туристичних подорожей Україною.

«Найпопулярнішими напрямами для подорожей є Карпати (55%) та морські курорти півдня (48%). До природних пам’яток подорожували 37%, цікавих міст України — 26%, місць історичних подій, битв — 17%», — повідомляє «Рейтинг».

46% респондентів також позитивно оцінили ініціативу президента Володимира Зеленського щодо створення державної програми іпотеки на житло під 7% на 20 років.

Опитування проводилось 10−13 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Нагадаємо, у 2021 році в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планують відремонтувати та реконструювати чотири з половиною тисячі кілометрів державних доріг та дві тисячі кілометрів місцевих.

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