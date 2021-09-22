За 16 місяців «Велике будівництво» Зеленського оновило майже 300 мостів

У квітні минулого року президент України Володимир Зеленський оголосив про старт 5-річної програми відновлення мостів у складі президентської програми «Велике будівництво». Протягом 16 місяців роботи програми відновили вже 296 штучних споруд, повідомляє «Укравтодор».

За результатами обстеження, 53% від усіх штучних споруд в Україні не відповідають нормативним вимогам.

«Першочергового ремонту потребують 710 мостів. Стан 160 з них наближений до аварійного. Деякі з цих мостів перебувають у критичному стані, тож їх оновлення є предметом національної безпеки», — зазначив заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

Протягом 2020 року в рамках «Великого будівництва» завершили та здали в експлуатацію низку довгобудів. Зокрема, це комплекс із двох мостових переправ у селі Розтоки на Буковині, який будували з 2008 року, та зруйнований повінню минулого року міст у Маршинцях Чернівецької області.

Серед мегапроєктів на цей рік — старт будівництва Кременчуцького та Ямпільського мостів, а також запуск і фіналізація об'єктів-довгобудів, серед яких Запорізький ансамбль мостів.

Незалежний технагляд при будівництві Запорізьких мостів здійснює українське представництво австрійської інжинірингової консалтингової компанії iC consulenten Ukraine.

«Значну увагу приділяємо безпеці довкілля за міжнародними стандартами. Всі процеси фіксуються щоденними звітами. Ми проводимо також додаткові дослідження міцності, стійкості, здійснюємо щотижневий лабораторний контроль. Ми перевіряємо сертифікати якості усіх матеріалів на будівельному майданчику», — зазначила виконавча директорка iC consulenten Ukraine Олена Рибак.

Як зазначають в «Укравтодорі», «Велике будівництво» мостів має супутні позитивні ефекти, зокрема, президентська програма додає майже 1% до росту ВВП за 5 років, створює 3 250 робочих місць для мостовиків та 15 600 робочих місць для суміжних галузей, а також генерує 3,65 млрд грн щорічно.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за програмою «Велике будівництво» цього року також планується оновлення 6 500 км доріг по всій Україні.

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