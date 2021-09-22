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Політика

Непрофесійні дії Сергія Макогона можуть залишити українців без газу, — ЗМІ

20:56 22 вересня 2021
Сергій Макогон

Через великі стрибки цін на газових хабах європейський газовий ринок знаходиться в критичному стані. А в результаті непрофесійних дій глави оператора ГТС України Сергія Макогона, опалювальний сезон може виявитися дуже проблемним для українців. Про це пише видання «Вести» .

На думку автора публікації, через дії оператора ГТС України позбулася кількох контрактів з «Газпромом».

«Ці прорахунки, говорять не тільки про повний непрофесіоналізм Макогона, а й про те, що в Україні під загрозою весь опалювальний сезон. Заповнена ПГС України не в повному обсязі (не вдалося станом на сьогодні забезпечити обіцяні Макогоном 19 млрд кубометрів газу), підвищення цін на газ для виробництва і неспроможність українських політиків в питаннях міжнародних газових поставок Макогон, який до того ж замішаний в корупційних скандалах, виправдовує тим, що «люди не платять за газ», — наголошується в публікації.

У той же час за словами Макагона, основною причиною можливих проблем в майбутньому опалювальному сезоні є «заборгованості облгазів перед оператором ГТС».

«Подібні проблеми могла б запобігти своєчасна зміна керівництва Оператора ГТС на більш професійну команду, як це зробили практично на всіх підприємствах нафтогазової галузі, в тому числі помінявши навіть главу „Нафтогазу“. Однак Сергій Макогон, незважаючи на всі звинувачення, висунуті журналістами, і на низькі показники ефективності, продовжує займати одну із стратегічних посад в країні», — резюмує автор матеріалу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні за станом на середину липня до опалювального сезону 2021−2022 років готові більше 50% об'єктів житлового фонду та об'єктів соціально-культурного значення. Але пізніше ця інформація не підтвердилася представниками НАК «Нафтогаз України».

Фото facebook.com/utg.ua/

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