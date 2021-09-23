«Велике будівництво» Зеленського рекордними темпами зводить льодову арену в Мелітополі

У Мелітополі Запорізької області до кінця року завершиться будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим майданчиком, який зводять у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Будівництво льодової арени розпочалося влітку цього року. Підрядник вже приступив до перекриття даху приміщень спорткомплексу, який було побудовано з нуля.

Новий спорткомплекс стане тренувальним майданчиком для спортсменів не лише Мелітопольщини, а й усієї області. Тут також зможуть займатися зимовими видами спорту всі охочі, включаючи дітей і молодь. Таким чином, льодова арена буде сприяти популяризації активного способу життя.

Нагадаємо, нещодавно в Києві на ВДНГ Володимир Зеленський в рамках програми «Велике будівництво» відкрив урбан-парк для занять вуличними видами спорту. Він став першою частиною масштабного спортивного кластера. Аналогічні урбан-парки планується відкрити в усіх обласних центрах.



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