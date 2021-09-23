Біля села Липове Полтавської області на мосту через річку Сула за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» підходять до завершення відновлювальні роботи на найбільш проблемній ділянці — берегових опорах. Про це «Укравтодор» повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

Міст через Сулу розташований на дорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь. Він був побудований у 1962 році та відтоді серйозний ремонт на ньому не проводився. До початку ремонту в березні 2021 року деформаційні шви та опорні частини під залізобетонною прогоновою будовою мосту, що має довжину 211 метрів, перебували вже у непрацездатному стані.

Наразі на опорі № 1 проводиться армування й монтаж опалубки ригеля, а на опорі № 2 триває облаштування ростверкового фундаменту.

Коли роботи на опорах будуть завершені, мостобудівники візьмуться за насування металевої прогонової будови загальною вагою 516 тонн. Прогонову конструкцію вже виготовлено ​​на українському підприємстві.

Нагадаємо, в Україні в рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» діє окрема Національна програма відновлення мостів, розрахована на 5 років. За цей час планується відновити більшість мостів, які потребують ремонту, та побудувати нові.

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