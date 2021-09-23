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Політика

«Велике будівництво» Зеленського відбудує старий міст через Сулу на трасі Бориспіль — Маріуполь

14:53 23 вересня 2021
Міст через Сулу

Біля села Липове Полтавської області на мосту через річку Сула за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» підходять до завершення відновлювальні роботи на найбільш проблемній ділянці — берегових опорах. Про це «Укравтодор» повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

Міст через Сулу розташований на дорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь. Він був побудований у 1962 році та відтоді серйозний ремонт на ньому не проводився. До початку ремонту в березні 2021 року деформаційні шви та опорні частини під залізобетонною прогоновою будовою мосту, що має довжину 211 метрів, перебували вже у непрацездатному стані.

Наразі на опорі № 1 проводиться армування й монтаж опалубки ригеля, а на опорі № 2 триває облаштування ростверкового фундаменту.

Коли роботи на опорах будуть завершені, мостобудівники візьмуться за насування металевої прогонової будови загальною вагою 516 тонн. Прогонову конструкцію вже виготовлено ​​на українському підприємстві.

Нагадаємо, в Україні в рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» діє окрема Національна програма відновлення мостів, розрахована на 5 років. За цей час планується відновити більшість мостів, які потребують ремонту, та побудувати нові.

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