Візит Зеленського в США виявився вкрай невдалим: думка політолога

Політолог Олексій Калініченко вважає, що реальність в Україні не корелюється із заявами влади про прагнення до демократії. Про це він заявив в ефірі «Першого Незалежного», коментуючи поточну внутрішньополітичну ситуацію в країні.

«Українська дійсність — зокрема, тиск на свободу слова, закриття незалежних телеканалів, переслідування опозиції — не корелюється із заявами влади про прагнення до демократичних цінностей», — сказав Калініченко.

На думку політолога, ані президент, ані його команда не вловили ключовий посил адміністрації президента Байдена: США не збираються підтримувати Україну так, як це уявляють собі на Банковій.

«Такий висновок напрошується, якщо згадати епопею з підготовкою візиту в США (мова про поїздку Зеленського в США у серпні поточного року. — Авт.), неодноразовим перенесенням його дати, відсутністю будь-якої конкретики у спільній заяві, коротка підсумкова пресконференція самого Зеленського після його розмови в Овальному кабінеті», — уточнив політолог.

Калініченко вважає, що в Офісі президента і наближеного до нього експертному середовищі не бажають бачити змін, які відбуваються у світі у зв'язку з виведенням американських військ з Афганістану.

«США більше не будуть намагатися перевлаштувати інші країни — відтепер Америка налаштована на боротьбу з диктаторськими й авторитарними режимами», — вважає експерт.

Однак, як каже Калініченко, у президентському оточенні цього не розуміють.

«Інакше б не проігнорували візит в Україну французьких сенаторів… Приїзд представників Сенату Франції викликаний стурбованістю європейців вкрай негативною ситуацією зі свободою слова в Україні, закриттям телеканалів і переслідуванням опозиції, зокрема, незаконним арештом голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука», — заявив Калиниченко, припустивши, що слідом за французами бажання відвідати Україну може з'явитися у депутатів Бундестагу, які теж підтримали ідею Медведчука про залучення європейських парламентів до мирного врегулювання конфлікту в Донбасі.



«Для офіційного Києва й персонально Зеленського намічається вкрай небезпечна тенденція — уславитися диктаторським режимом і опинитися під прицілом поборників демократичних цінностей. А це, своєю чергою, може дати зручний привід адміністрації Білого дому в разі нових невдач на „європейському фронті“ відмовитися від підтримки режиму Зеленського-Порошенка під слушним приводом протидії диктаторським і авторитарним режимам», — вважає Калініченко.

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