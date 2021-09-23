Спонсором атаки на «Голос» був Офіс президента. Сьогодні це доведено, — Рудик

Сьогодні під час розгляду так званого закону про олігархів три опозиційні фракції — ЄС, «Батьківщина» і «Голос» — вимагали відсторонення головуючого на час хвороби Разумкова віцеспікера Стефанчука. Стефанчук заблокував розгляд правок до закону від опозиціі, вчинив спробу руйнувати права опозиції. Про це голова партії «Голос» Кіра Рудик написала на своїй сторінці в Facebook.

Крім фракції «Слуга народу», проти відсторонення Стефанчука голосувала так звана група «Справедливість» у складі Олександри Устінової, Андрія Шараскіна, Романа Лозинського, Юлії Клименко, Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Ольги Стефанишиної, Галини Васильченко та Наталії Піпи.

«Як ми і казали, тепер відомо, хто є спонсором атаки на „Голос“. Це Офіс президента, який купив депутатів-розкольників» — заявила лідерка «Голосу» Кіра Рудик.

Нагадаємо, раніше депутатки «Голоса» Наталія Піпа та Галина Васильченко отримали фінансування на свої округи від Офісу президента.

А політолог Сергій Таран наголосив, що закон про олігархів дуже подібний до «диктаторських законів 16 січня».

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