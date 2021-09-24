Загострення ситуації з внутрішньою безпекою стало наслідком свідомого ослаблення структури МВС у вигляді звільнення Арсена Авакова. Про це пише Realist.online.



«Відставка міністра Авакова та безпідставне послаблення „антизлодійського“ блоку МВС має ознаки реваншу криміналітету. Все те, про що говорили ще задовго до звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС, стало реальністю. Під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. У Черкасах в кафе розстріляли кримінального авторитета, який помер в реанімації», — пише автор.

За словами автора, на криміногенну ситуацію також могло вплинути звільнення ключових керівників МВС.

«Нове керівництво МВС звільнило начальника кримінальної поліції Євгена Коваля та Руслана Марчука — голову департаменту стратегічних розслідувань — і криміналітет вже готовий йти на реванш. Заяви експертів про те, що нова команда МВС вкрай слабка, звучать усе частіше», — нагадав автор.

Автор, посилаючись на інсайд, вказує на загрозу переходу питань внутрішніх справ під часткове управління людей, що знаходяться поза законом.

«Наші джерела у фракції „Слуга народу“ навіть допускають, що реванш криміналітету — це „програма мінімум“… Всі дороги для захоплення влади криміналітету відкриті. Подейкують, що на загальних зборах депутатів із Зеленським будуть говорити й про необхідність повернути Арсена Авакова», — пише автор і додає, що його відставка була помилкою, враховуючи криміногенну ситуацію в країні.

«Адже на його місце гідний наступник не знайшовся, а якби й знайшовся — ОП його б просто не допустили… Ну, а навіщо тоді взагалі було зміщувати Авакова?» — ставить запитання автор.

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