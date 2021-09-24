Швидше критична помилка, ніж «злив»: головний расследователя Bellingcat про причини провалу операції по «вагнеровцях»

Операція українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК Вагнера зірвалася через перенесення, вважає головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Про це він заявив на «Радіо НВ».

«Об'єктивно — видно, що було дві броні: з Білорусі до Туреччини і далі (фальшива, звісно) до Венесуели. Нові броні були зроблені на чотири дні пізніше. Джерела стверджують, що саме в цей період надійшов наказ відкласти операцію на три-чотири дні. Пояснювали таке зволікання необхідністю закінчити інші переговори з Росією… Сьогодні зрозуміло, що це був „рецепт невдачі“. Очевидно, що в Білорусі КДБ слідкує за кожним іноземцем», — зазначив Грозєв.

За його думкою, операцію не «зливали» навмисно, а, скоріше, була присутня критична помилка при прийнятті рішення.

«Тут можуть бути легітимні, але помилкові дії. За найбільш невинного варіанту, можливо, адміністрація президента вирішила, що плюсів від цього сповільнення більше, ніж мінусів і ризиків. Нам здається це нелогічним і помилковим рішенням, але в той момент, можливо, комусь здавалося правильним. Тому не можна говорити саме про те, що хтось злив цю операцію, а скоріше — припустився тактичної і стратегічної помилки, але вона критична», — переконаний Грозєв.

Нагадаємо, глава тимчасової слідчої комісії з «вагнеровцам» Мар'яна Безугла заявила, що спецслужби РФ вели контргру проти українських структур, які займалися бойовиками ПВК Вагнера. Але засідання цієї комісії зірвалося, коли екс-глава ГУР Василь Бурба почав давати свідчення.

Фото: edition.cnn.com

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