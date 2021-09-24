У Львові за ідеєю Альони Тимошенко відкрили незвичну інсталяцію «Звуки міста»

У Львові відбулася презентація арт-об'єкту «Звуки міста», в основі якого лежить перевтілення у форму звуків, з якими місто асоціюється в його відомих уродженців та мешканців. Проєкт ініційований до 30-річчя незалежності. Інсталяція розташована у креативному просторі! FESTrepublic на вулиці Старознесенській. Про це повідомляє Львівська ОДА.

Авторкою ідеї проєкту є продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко.

«Наша ідея полягала в тому, щоб зібрати звуки Львова, зібрати його разом з містянами, які тут народились, які люблять це місто, які, як ніхто, знають, як це місто звучить. Потім всі ці звуки ми з нашою командою за допомогою сучасних технологій 3D і звукового дизайну сформували у фігуру, макет якої перетворився на ось таку скульптуру. Для мене особисто Львів асоціюється з кавою, бруківкою, годинником на Ратуші, трамваєм і ще з дуже великою кількістю звуків. Львів — це те місто, куди я приїжджаю в гості і ще не поїхавши назад вже планую наступну поїздку», — розповіла Тимошенко.

Підібрати звуки для Львова команді проєкту, над яким працювали сотні людей, допомагали художниця Ксенія Дацюк, виконавчий директор ІТ кластеру Степан Веселовський, ресторатор Андрій Худо, галерист Павло Гудімов, артистка Руслана.

Звуки Львова — це джаз, заварювання кави, тремтіння автомобіля на бруківці і відлуння дзвону Ратуші. Все це отримало втілення у різних відтінках: від коралового до глибоко пурпурного. На думку авторів проєкту, різні відтінки підкреслили різноманітність Львова — благородно-строгого і водночас ніжного і сучасного.

«Емоції, які ми передали від нас — це ножі й вилки, які ми чуємо в наших ресторанах в центрі міста, це шкварчання на кухні, коли готують якісь страви, це робота кавомашин, або шарудіння кави в турці, яку роблять на піску, це сурмач, який ходить в центрі Львова, трамвай і цокотіння каблуками по бруківці. Всі ці звуки зібрали у таку строгу, але водночас ніжну скульптуру», — повідомив Андрій Худо.

Окрім Львова, команда проєкту розробила скульптури «Звуки міста» для Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму. Арт-інсталяції за ініціативи Альони Тимошенко відкрили уже у Дніпрі та Харкові.



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