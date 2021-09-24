23 вересня партія ОПЗЖ провела мітинг біля Верховної Ради на захист лідера опозиції Віктора Медведчука.

«Голосуючи у 2019 році за Володимира Зеленського, люди хотіли миру. Замість цього вони отримали, по суті, другого Петра Порошенка — людину, яка закриває незалежні телеканали та переслідує лідера опозиції Віктора Медведчука як свого опонента, щоб у країні не звучала альтернативна точка зору», — цитує пресслужба ОПЗЖ виступ під час акції протесту біля стін парламенту керівника Харківської міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика.



Він підкреслив, що, закриваючи телеканали, влада демонструє свою профнепридатність, а Зеленський, який в позасудовому порядку вводить санкції проти громадян України, такими діями ганьбить країну.

«Сьогодні Віктор Медведчук знаходиться під цілодобовим домашнім арештом тільки тому, що має іншу точку зору. Починаючи з 2012 року він говорив, що рух у бік ЄС і НАТО нічого хорошого нам не дасть. ZIK, „112 Україна“ та NewsOne закрили тому, що там була можливість озвучувати альтернативну точку зору», — заявив Лесик.

На його думку, влада намагається сховатися від критики опозиції.

«Вони думають, що сховалися під куполом і так буде завжди. Ні! Сьогодні, закривши Медведчука, вони закрили рот кожному українцю. Вони б і Медведчука посадили, але розраховували на те, що він втече. А він не злякався…» — заявив Андрій Лесик.

Раніше, 9 вересня, під стінами ВР відбувся протестний мітинг за участю народних депутатів, депутатів місцевих рад та представників регіональних організацій партії «Опозиційна платформа — За життя» на підтримку ОПЗЖ, яка звернулася до влади з вимогою припинити тиск на опозицію та переслідування Віктора Медведчука, а також виконати Мінські домовленості.

Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій у вигляді блокування мовлення на п'ять років проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, які пов'язували з Медведчуком.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter