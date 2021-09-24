Результати «Великого будівництва»: в Закарпатті з жовтня можна лікувати онкологію на новому апараті

З жовтня Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер в Ужгороді зможе надавати пацієнтам можливість проходити сучасну радіотерапію. Лікарі вже пройшли навчання, повідомляє заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.

Після реконструкції медзакладу, яка відбулася за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», тут встановили перший в області лінійний прискорювач. Це дасть можливість використовувати сучасні методі лікування пацієнтів з онкологічними хворобами.

«Сьогодні лікарі вже успішно завершили кількаступеневі сертифікаційні навчання для роботи на передовому апараті, які дозволять розпочати клінічну експлуатацію Halcyon», — каже Петрушка.

Залишилось провести калібрування лінійного прискорювача та адаптувати лікувальні протоколи. Також у закладі чекають на зміну ліцензії щодо наміру використання лінійного прискорювача.

«Після цього в медичному закладі повноцінно прийматимуть хворих. Сподіваємося, що це станеться вже на початку жовтня. Майже сто пацієнтів щодня зможуть проходити сеанси опромінювання на новому обладнанні», — додав заступник голови Закарпатської обласної адміністрації.

Нагадаємо, будівництво і реконструкція закладів охорони здоров’я за програмою «Велике будівництво» відбувається у різних регіонах.

Як заявляв у червні цього року президент Володимир Зеленський, в межах програми вже завершено 33 лікарні і 260 сільських амбулаторій. «У планах до кінця року — ще 30 медичних закладів, 340 сільських амбулаторій і 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні», — наголосив глава держави.



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