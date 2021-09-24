Прокуратура провела 10 обшуків на підприємствах Добкіна

Подільська окружна прокуратура Києва разом із Департаментом спецрозслідування Національної поліції провела низку обшуків на «Володимир-Волинській птахофабриці» та її філіях по країні. Підприємство підозрюють в завданні збитку бюджету в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Обозреватель».

Слідство підозрює, що в ході махінацій з документами підприємство незаконно отримало дотації з бюджету. Сума збитку оцінюється в 34 млн гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК.

«Встановлено, що службові особи ряду суб'єктів господарювання у 2020 році, увійшовши в злочинний зговір, здійснили привласнення державних коштів, отриманих як компенсацію капітальних вкладень на розвиток тваринництва шляхом надання завідомо недостовірних відомостей до документів на отримання відповідної дотації з державного бюджету про отримання імпортного обладнання для будівництва цеху переробки, яке на момент подачі документів суб'єктами господарювання не було поставлено в Україну та на підприємство, і яке не поставлено по цей час», — йдеться в заяві прокуратури.

В ході десяти обшуків на підприємствах і офісах вилучені фінансові документи і 16 млн гривень. Як вважають слідчі, ці гроші є частиною суми, незаконно отриманої підприємством з бюджету.

Нагадаємо, що акціонерами «Володимир-Волинської птахофабрики» є народний депутат Михайло Добкін і члени його сім'ї. Він сам заявляв журналістам, що доходів від птахофабрики вистачає і на покупку дорогих мотоциклів, і на ведення передвиборчої кампанії.

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