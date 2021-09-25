У Великобританії назвали позасудові санкції і переслідування Медведчука проявом авторитаризму

Як мінімум три українські парламентарії, включаючи народного депутата Віктора Медведчука, три загальнонаціональні телеканали, а також кілька інтернет видань зазнали в Україні дії позасудових санкцій. Про це йдеться в публікації провідної британської газети Independent.

«Все це відбувається без судового рішення або акта парламенту: „санкції“ не дотримуються рішенням суду — вони фактично їх замінюють, — підкреслює Independent. — В Україні їх відразу відключають від мовних мереж, а їх сайти блокують. Судовий захист за всіма існуючими справами виявляється неефективним, досі жодне подібне рішення не було скасоване судами».

У публікації також зазначається, що «безсумнівно Україна має право захищати свої національні інтереси», але політики і телеканали, що знаходяться під санкціями, повинні залучатися до відповідальності лише в рамках чинного законодавства, інакше Україна перетвориться на авторитарну державу.

Нагадаємо, 20 серпня генеральний прокурор Ірина Венедиктова оголосила про завершення досудового розслідування за звинуваченням Віктора Медведчука в державній зраді.

31 серпня Медведчуку було вручено нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці, так як, на думку прокурора, в ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження політик може їх знищити.

2 вересня Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення, залишивши Віктора Медведчука під домашнім арештом до 31 жовтня.

Політик підкреслив, що оскільки домагатися правосуддя в Україні немає ніякого сенсу, він відмовляється від подачі апеляції і буде оскаржувати це рішення в міжнародних інстанціях.

«У ситуації, що склалася, в умовах тиску влади на суд, що в черговий раз продовжив мені домашній арешт, я прийняв рішення відмовитися від подачі апеляції й перенести юридичну боротьбу з питання незаконного обрання мені запобіжного заходу до Європейського суду з прав людини, де мої скарги вже прийняті до розгляду. Я твердо переконаний, що ті, хто руйнує систему правосуддя України, ті, хто під тиском влади приймає неправомірні рішення, будуть покарані, оскільки вони руйнують державні інститути та зневажають конституційне право громадян на захист від незаконних дій влади», — сказав Віктор Медведчук.



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