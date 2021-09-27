В ОП зняли фільм про залаштунки святкових заходів до 30-річчя Незалежності

Масштабні заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України суттєво підвищили авторитет України у світі. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у фільмі «30 років незалежності. За кулісами», опублікованому у Facebook.

«Після цих святкувань відбувався візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, і ми відчули вже за декілька днів після того, як змінилося ставлення світу до України. Багато мільйонів людей по всьому світові слідкували й дивилися наш парад і святкування», — зазначив Єрмак.

Під час заходів зі святкування Незалежності та форуму Кримської платформи Україну, за словами керівника ОП, відвідала безпрецедентно велика кількість політиків з провідних держав світу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на зміні ставлення у світі до Кримської платформи — від скептичного до підтримки.

«Коли я озираюся на цей шлях, згадую перші реакції партнерів, як ця реакція змінювалася — починали зі скептицизму, а завершили повною підтримкою — безумовно, я пишаюся Україною і кожним, хто долучився до того, щоб отримати такий результат», — сказав очільник МЗС.

Візити закордонних політиків під час святкування Незалежності та проведення Кримської платформи, на думку Кулеби, свідчать про міжнародний авторитет України.

«Ми показали, що Україна не є бідною родичкою або постійним прохачем», — зазначив Кулеба.

Зі свого боку, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що офіс Кримської платформи площею до 600 кв. м був збудований на вулиці Грушевського у Києві всього за два місяці.

«Того, що робилося швидко, чи взагалі що неможливо було зробити, а ми це зробили — таких прикладів дуже багато, адже працювало дуже багато людей», — додав Тимошенко.

На думку міністра Кулеби, Україна святкуванням 30-ї річниці Незалежності досягла WOW-ефекту.

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