Ідея Медведчука про газотранспортний консорціум може вирішити проблему з тарифами в Україні, — експерт

Різке подорожчання газу в Європі, яке перевершило всі історичні рекорди, обіцяє відбитися й на Україні, зробивши опалення недоступною розкішшю. Таку думку озвучив політичний оглядач Василь Кузнєцов, пише «112.ua».

«Те, чого стільки років боялася вся Європа, здійснилося — її накрила справжнісінька енергетична криза! Вартість газу на європейських біржах за рік зросла більш ніж втричі, стрибаючи в діапазоні 800−980 доларів за 1000 кубів», — нагадав Кузнєцов.

Він зазначив, що ще у липні, до початку європейської кризи, українців «обрадували» підвищенням вартості опалення до 40%.

«За попередніми підрахунками, в грудні власники середньої квартири площею 60−75 кв. м отримають від місцевої ТЕЦ платіжку на суму 3−4 тисячі гривень. Це буде дуже боляче навіть для сімей, де працюють 2−3 людини. А якщо це сім'я, де одна людина з зарплатою 8 тисяч гривень „на руки“ тягне на собе усіх інших? Борги українців за газ та опалення зараз досягають 43 мільярдів гривень (а всього за комунальні послуги 64,3 мільярда), і скоро почнуть знову стрімко зростати. Однак тепер потрібно робити нові розрахунки, тому що тарифи можуть зрости не на 40%, а у 2−3 рази», — застерігає автор.

Кузнєцов, відзначаючи кілька варіантів вирішення цієї проблеми, особливо виділив ідею створення газотранспортного консорціуму Євросоюзу, України та Росії, завдяки якому можна не тільки гарантовано забезпечити транзит газу через Україну, а й домовитися з «Газпромом» про знижки.

«Адже Україна домовилася з „Газпромом“ про транзит газу до 2024 року, так чому ж не домовитися про прямі поставки? Адже так ми купимо газ набагато дешевше, ніж в Європі», — обурюється автор.

Кузнецов приводить аргументацію Віктора Медведчука про те, що тристоронній консорціум враховує економічні інтереси України, Росії та ЄС.

«Варіант консорціуму — найперспективніший, в першу чергу тому, що спирається на економічні інтереси усіх трьох учасників — Росії як постачальника, України як транзитера та країн ЄС як споживача. Крім того, створення консорціуму — це ще один аргумент для того, щоб домовлятися з РФ про знижку на газ. Власне, стратегічно таке рішення вже є — про знижку у вигляді 25% ще в 2019 році домовилася українська делегація на чолі з Медведчуком», — нагадує він.

Навіть деякі представники влади сьогодні визнають правоту Медведчука та виступають за створення консорціуму з управління ГТС, звертає увагу Кузнєцов.

«До речі, навіть деякі „зелені“ тепер фактично визнають правоту Медведчука, який запропонував стратегічне рішення питання — звести інтереси постачальника, транзитера та споживача до спільного знаменника й закріпити у вигляді спільного підприємства України — Росії — ЄС з управління ГТС», — пише автор і нагадує, що у червні міністр енергетики Герман Галущенко заявив про розгляд українською владою, зокрема, і варіанта створення консорціуму з управління ГТС.

«Зрозуміло, що за участю Росії — без «Газпрому» цей консорціум буде хіба що повітря качати по «трубі», — аргументував автор і додав, що прив'язка до біржових котирувань змусить українців платити за «космічними» тарифами, а запропонований Медведчуком консорціум в даній ситуації — найкращий варіант.

За словами Кузнєцова, проти ідеї Медведчука створити тристоронній консорціум активно виступають угруповання, які заробляють на шахрайських схемах «купівлі газу в Європі по реверсу».

«Ось чому вони відкидають консорціум (тристоронній, за участю ЄС!) І хочуть, щоб Росія просто продовжувала качати газ через Україну — а вони продовжували б і далі перепродувати його українцям втридорога», — підсумував політичний оглядач Василь Кузнєцов.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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