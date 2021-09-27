Партія «Україна — наш дім» продовжує відкривати свої регіональні організації по всій Україні. Зокрема, 27 вересня, під час пресконференції в Одесі «Чорноморська ініціатива Бориса Колесникова — «Олімпіада-2036» як керівник Одеської області був представлений Володимир Варещенко, а також були представлені керівники ще двох обласних осередків. Херсонську область очолив Сергій Тригуб, а Миколаївську область — Олександр Жолобецький. Про це повідомляє пресслужба партії.

Лідер партії Борис Колесніков під час свого виступу наголосив на важливості роботи керівників областей.

«Їхнє завдання — створити потужну мережу підтримки по всій Україні. Необхідно об'єднати молодь і людей старшого віку, адже зазвичай люди у віці від 25 до 60 років зайняті роботою. У нас здебільшого всі забувають про „кадетів“ (16−25 років), а даремно, адже є безліч прикладів успішної роботи подібних структур. Крім того, ми приділяємо особливу увагу пенсіонерам в нашій програмі „Академія пенсіонерів“, адже саме вони будували нам з вами наше сьогодні. Для кожної з вікових категорій створюються свої змагальні та освітні процеси з гідними призами. Яскравий приклад — поїздка наших переможців Всеукраїнського футбольного турніру до Києва, на матч Україна — Франція. І це стосується не тільки спорту. Чим більше буде заходів, які збирають навколо себе активних людей, тим більшого успіху ми досягнемо у процесі зміни нашої країни», — переконаний політик.



Він зазначив також, що партія «Україна — наш дім» продовжує партійне будівництво в усіх областях України, яке планують завершити у 2022 році.

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