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Політика

У Маріуполі на березі Азовського моря з’явилася унікальна скульптура «Звуки міста»

11:32 28 вересня 2021
скульптура Звуки міста

У рамках проєкту «Звуки міста», присвяченого 30-річчю Незалежності України, в Маріуполі відкрили скульптуру, яка втілила у формі звукові асоціації маріупольців. Як повідомляє Маріупольська міська рада, артоб'єкт встановлений на пірсі на березі моря.

За словами однієї з ініціаторок проєкту «Звуки міста» Альони Тимошенко, це місце було вибране не випадково, оскільки найкращим чином показує дух і енергію приморського міста, а кольорова гама перекликається з палітрою сонця, що сідає у море.

Концепція проєкту «Звуки міста» полягає у збиранні звуків, з якими у жителів окремих міст асоціюється їхня батьківщина. Після чого команда фахівців зі звукового дизайну і 3D-візуалізації втілює отриману низку звуків у вигляді артоб'єкту, унікального для кожного міста за формою та кольором.

Ініціаторами проєкту, під час якого скульптури були виготовлені для 7 міст України, є продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко та засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

«Маріуполь — місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І з цього поєднання народжується нова енергія та ритми життя цього унікального міста і його мешканців. Завдяки скульптурі „Звуки міста“ кожен може відчути й побачити цей ритм», — сказала Альона Тимошенко на відкритті «Звуків Маріуполя».

В артскульптурі зображені шум моря, крики чайок, звуки роботи торгового порту, металургійних комбінатів, залізниці, ударів у рингу і дитячого сміху.

«У процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря», — додав мер Вадим Бойченко.

Напередодні скульптуру з серії «Звуки міста» було відкрито в креативному просторі! FESTrepublic у Львові.

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