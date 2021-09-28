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Політика

Зросла у 14 разів з 2014 року: Медведчук про підвищення ціни на газ

15:15 28 вересня 2021
Медведчук

Видання Teller Report, коментуючи подорожчання газу, нагадало, що народний депутат Віктор Медведчук попереджав про підвищення ціни на газ. За його словами, в Україні починаючи з 2014 року вона зросла в 14 разів.

«Значна частина населення не може закуповувати газ навіть за нинішніми тарифами. З 2014 року ціна на газ для жителів України зросла в 14 разів. Про це наприкінці квітня заявив голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук», — йдеться в публікації.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський відмовився від знижки на газ у 25%, яку завдяки Віктору Медведчуку була готова надати Росія. У цьому випадку газ для українців коштував би 175 доларів за 1000 куб. м.

Нагадаємо, ціна на газ в Європі вже перевищила 1000 доларів за 1000 кубометрів. А політичний оглядач Василь Кузнєцов, коментуючи зрослу ціну на газ, нагадав про ідею Віктора Медведчука створити тристоронній консорціум, який буде враховувати економічні інтереси України, Росії та ЄС.

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