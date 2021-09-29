Це відхід від демократії: представник Німеччини в ПАРЄ про ситуацію зі свободою слова в Україні

Представник Німеччини в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андрій Гунько висловив стурбованість ситуацією зі свободою слова в Україні. Зокрема він зазначив тиск влади на незалежні медіа та закриття трьох телеканалів, передає «112.ua».

«Щодо ситуації з українськими ЗМІ. Я критично спостерігаю за нею вже протягом багатьох років. Так, п'ять років тому я організував конференцію в німецькому парламенті на тему українських медіа. Ми спілкувалися з учасниками з України. І мене дуже турбує закриття різних телеканалів зараз… Стан справ з вільними медіа та свободою слова в Україні викликає занепокоєння в цілому, і це відстежується тут в ПАРЄ і також в Німеччині», — зазначив німецький політик.

При цьому Гунько додав, що, на його думку, зараз Україна потребує плюралістичного ландшафту, сформованого з різних точок зору і з різних питань, у тому числі і по Донбасу.

«А то розвиток ситуації, що є зараз, дійсно турбує. Це відхід від демократичної України, яку я дійсно хотів би бачити такою», — резюмував він.

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