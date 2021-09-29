Медведчук домовився з Росією про ціну на газ по 175 доларів: політтехнолог про опалювальний сезон

Політтехнолог Володимир Шамин, коментуючи збільшену вартість блакитного палива, заявив, що взимку українці можуть замерзнути через інфантильність команди Зеленського. Про це він написав на 112.ua

«Газпром» уклав контракт на постачання газу в Угорщину в обхід України. Це черговий удар по енергосистемі нашої країни та черговий крок до перетворення української газотранспортної системи на брухт. Зеленський вже сьогодні має думати, де він візьме 10−14 млрд куб. м російського газу на опалення", — написав Шамин і додав, що купити газ в Європі зараз буде проблематично, адже вона сама не заповнила досі свої сховища газу, при цьому його вартість на біржах вже перевищила тисячу доларів.

«Газ, який транзитується до Європи, відбирається на території України, а операції з купівлі цього газу укладаються з тими європейськими країнами, які є споживачами російського газу. Тобто він не йде в Європу, він залишається в Україні. І, таким чином, ми отримуємо фактично 10−14 млрд на рік», — зазначив Шамин і нагадав, що газ по українській трубі не піде, а влада могла прийняти домовленості, яких домігся Медведчук, спочатку з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим ще у 2019 році. Глава «Газпрому» Олексій Міллер підтвердив, що знижка на газ буде становити 25%, а президент Росії Володимир Путін висловив повну підтримку цих домовленостей.

«Але Зеленський уперся у своїй політиці цинічної русофобії, в результаті чого розплачуватися будуть українці, сплачуючи за газ не 175 доларів за тисячу кубів, а 1000 доларів. США та Німеччина ясно показали Зеленському його місце», — вважає політтехнолог.

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